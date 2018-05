Elezioni comunali 2018, Umbertide: sei candidati a sindaco, 10 liste, tutti i nomi

Tutti contro tutti nell'ex feudo super-rosso di Umbertide, recentemente convertito al verbo leghista come le ultime elezioni nazionali hanno dimostrato. Per la prima volta la città è contendibile e il centrosinistra è spaccato: una parte con l'ex sindaco Locchi, si presentano da soli Liberi ed Uguali, più altri civici. Il Movimento 5 Stelle è dato in crescita. Il centrodestra mette in campo lo schieramento classico: Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia... nessuna lista del presidente per andare oltre lo schieramento.



Coalizione di centrosinistra guidata da Pd più civici

Candidato a sindaco Paola Avorio

Partito Democratico

Francesco Baldassarri, Alessandra Biagini, Anna Maria Boldrini, Mirco Chiucchiù, Filippo Corbucci, Elena Galmacci, Giuseppina Gianfranceschi, Paolo Giovannoni, Massimo Moretti, Monica Nanni, Marco Paolucci, Primo Rondini, Achille Jr. Roselletti, Mario Zeno Rosi, Monica Rosini, Matteo Ventanni

Progetto Umbertide

Ilenia Bartocci, Ferdaws Benselloum, Fabrizio Capaccioni, Davide Capitanio, Muriel Coletti, Reveor Ennio Contadini, Michele Crispoltoni, David Galmacci, Elvira Lepri, Marianna Lioniello, Marzio Mancini, Barbara Mischianti, Ilenia Petrini, Chiara Squartini, Maurizio Volpi, Daniele Zepponi.

Umbertide Civica per cambiare pagina

Marina De Angelis, Rosario Raffaele Longo, Francesco Mancini, Paolo Mariotti, Mario Medici, Rita Mommi, Alessandra Paderi, Angelo Romani, Fabio Rometta, Cira Ruggiero, Samuele Sarti, Simone Zucchini

*******

Coalizione di centrodestra (fdi, Forza Italia e Lega

Candidato a sindaco per il centrodresta Luca Carizia

Lega Nord

Lorenzo Baratella, Cecilia Bottaccioli, Lucia Carini, Giacomo Carlesi, Lorenzo Cavedon, Francesco Cenciarini, Giuseppe Cinque, Giovanni Dominici, Claudia Fagnucci, Marco Floridi, Marianna Franceschini, Cinzia Gaggiotti, Vittorio Galmacci, Ettore Spatoloni, Tania Turchi, Moira Ubbidini

Forza Italia

Vanni Angeletti, Lindita Boci, Angela Castello, Giulia Conti, Beatrice Ercoli, Giacomo Gragnola, Estelia Nanni, Luisella Paciotti, Elvio Peccati, Lorenzo Pierini, Sofia Selvi, Luca Squartini, Samantha Stoppini, Michael Zurino

Fratta Nobis

Luca Bambini, Maurizio Birri, Danilo Cassai, Ivan Floris, Carlo Mariotti, Elisa Minossi, Antonio Molinari, Maria Fabrizia Robimarga, Martina Giovanna Sarti, Nicola Savino, Emanuela Trentini, Giambaldo Tuzza, Gloria Volpi

******

Movimento 5 Stelle

Candidato a sindaco Giampaolo Conti

Movimento 5 Stelle

Federico Becchetti, Francesca Cenci, Roberta Cerrini, Claudia Ciuchi, Giancarlo Cecchetti, Francesco Guardabassi, Luigi Marcucci, Marco Montanucci, Paola Moretti, Silvia Orticagli, Michele Palazzini, Valentina Pigliapoco, Donato Pirchi, Mauro Sollevanti, Angelo Ubaldi, Michele Venti

*******

Civica di ispirazione di centrosinistra

Candidato a sindaco Marco Locchi (uscente, già commissariato)

Lista Civica Umbertide Partecipa

Diletta Alunno, Luca Arba, Luca Bruni, Chiara Capecci, Francesco Caracchini, Giuseppe Cotroneo, Giulio Fonti, Daniela Lavinotti, Elvira Migliorati, Annapia Nicoletti, Rosato Paolucci, Sara Pierucci, Ivano Pino, Noemi Ricci, Franca Sonaglia, Antoniuccio Tito

*******

Lista civica indipendente

Candidato a sindaco Giovanni Codovini

Umbertide Cambia

Raffaello Agea, Roberto Alunni Tullini, Walter Bonotto, Beatrice Cardinali, Spartaco Ceccagnoli, Claudia Chiesi, Stefano Conti, Enrico Cristofani, Chiara De Chirico, Claudia Dominici, Claudio Faloci, Diletta Mariotti, Luigino Orazi, Girolamo Ponte, Susanna Susta, Alessio Tardocchi

*****

Sinistra

Candidato a sindaco Mauro Alunni

Liberi e Uguali

Claudio Biagini, Osvaldo Chiavini, Massimo Ciucci Alunni, Francesca Conti, Pasquale Fagiani, Marco Giogli, Roberto Magrini, Rita Marras, Laura Meloni, Elisabetta Micucci, Cristina Scarabattoli