Un vino biologico da regalare a Natale: ecco 12 etichette speciali per stupire chi ami

Il biologico ormai è più di un tormentone: è una realtà. Esistono catene di supermercati interamente dedicate ai prodotti bio, che ormai sono disponibili anche in tutta la grande distribuzione.

Perché allora, non pensare a un regalo biologico anche per il prossimo Natale?

Il vino, in particolare, è un’idea di gusto da regalare, specie se è naturale, biodinamico, etico, o resistente. Si tratta di bianchi, rossi e bollicine di piccoli vignaioli italiani che hanno una comune idea del vino: buono e naturale, rappresentativo del territorio, figlio delle stagioni e della natura.

Abbiamo selezionato 12 cantine che ben rappresentano una visione del bere sano e “bio”, che piace a quei consumatori più curiosi. Non è solo una questione di gusto ma anche di benessere e di rispetto per l’ambiente. Niente chimica in vigna, nessun intervento in cantina. Chi conosce questi vini non li lascia: è un percorso che non ammette inversioni di marcia. Per chi invece dei vini non convenzionali ne ha solo sentito parlare, quella di Natale potrebbe essere una buona occasione per iniziare a conoscerli.

Testalonga

Dolceacqua

Il ligure Rossese della famiglia Perrino è un trionfo di complessa semplicità, un ossimoro che ben si addice a un vino unico, fatto con il cuore di chi ama queste selvagge colline che respirano il mare. Un rosso conviviale, che rende ricca la tavola raccontanto un paesaggio e l'impronta piena di carattere di chi lo produce. Ogni annata è decisa dal sole, dalla pioggia, dalle carezze dell'estate, dai graffi dell'inverno. Un Rossese che fa ricca l'anima mentre Fabrizio de André l'accarezza con Crueza de Ma.

Rocco Carpeneto

Steira

Lo Steira è un Ovada Docg ottenuto da sole uve Dolcetto provenienti da una vecchia vigna con rese medie intorno ai 40-45 quintali per ettaro. La fermentazione spontanea avviene in botti vecchie con impiego esclusivo di lieviti selvaggi e macerazioni prolungate. Matura poi per 20 mesi, o più, in barriques esauste. Steira è voce del dialetto carpenetese della seconda metà dell'ottocento, e significa “stella”. Quello di Lidia Carbonetti e Paolo Baretta è un Dolcetto luminoso, autenticamente rappresentativo di questo lembo di Piemonte che guarda il mare.

Ezio Cerruti

RiFol

Il RiFol di Ezio Cerruti è il rifermentato in bottiglia del Fol. Si tratta di un vino frizzante ottenuto da uve Moscato dalla personalità divertente e allegra. Una bottiglia appagante e tonificante, perfetta compagna per momenti di spensieratezza e convivialità. Secco e profumato, di grande beva, come tutti i vini di Ezio Cerruti, il RiFol è un bianco davvero unico, che mostra la mano di un produttore naturalmente sincero come la sue Langhe piemontesi. Da versare mentre i Rolling Stones cantano Under My Thumb.

Cascina Tavjn

Teresa

Nadia Verrua è una giovane vignaiola di Scurzolengo sulle colline del Monferrato, in provincia di Asti. Il Teresa è un Ruchè vinificato senza lieviti aggiunti e con moderate quantità di solforosa aggiunta, per mantenere l’integrità del territorio e dell’uva prodotta. I suoi vini esprimono eleganza e discrezione, rispecchiando spontameamente il carattere di Nadia.

Crocizia

Znestra

Un vino frizzante bianco ottenuto da uve Malvasia di Candia aromatica. Due giorni di macerazione a contatto con le bucce. Affinamento in vasche d'acciaio e rifermentazione in bottiglia attraverso i lieviti indigeni. Come di tutti i vini di Marco Rizzardi, vignaiolo di Pastorello Langhirano, Parma, anche dello Znestra è facile innamorarsi. Semplicità e freschezza, qualità indiscutibili di un rifermentato in bottiglia che a suo modo ha fatto scuola, ritornando al passato di un Emilia tutta da (ri)scoprire.

Carussin

Asinoi

La Barbera ha rappresentato per decenni il vino quotidiano. La Barbera d'Asti Asinoi è ottenuta da vigneti con basse rese, circa 60 quintali per ettaro, che garantiscono una buona concentrazione aromatica. Dopo la raccolta manuale delle uve e la fermentazione con lieviti non selezionati, il vino si affina alcuni mesi in acciaio prima dell’imbottigliamento. Fragranza fruttata, sorso fresco e scorrevole: entusiasmante come il sorriso di Bruna Carussin. Da bere mentre l'aria si riempie con le note di Astral Weeks di Van Morrison.

Pacina

La Cerretina

Vigneti, oliveti, campi e boschi ed ancora più in là le Crete Senesi. In questo magico scenario toscano, Giovanna Tiezzi e Stefano Borsa producono i loro vini con un amore e un rispetto per la terra assolutamente naturale. La Cerretina è uno dei loro frutti più antichi, coltivato su un terreno argilloso che sa ancora di mare. Un vino buono buono, da uve Trebbiano Toscano e Malvasia del Chianti, macerato 6 giorni e affinato in botti grandi e acciao.

Vino e le rose

Amore e Pische

Ottenuto dalla vinificazione in purezza di uve Nebbiolo, prodotte in una piccola vigna con una storia alle spalle di 50 anni ubicata nella frazione di San Giuseppe nel comune di Castagnito, Amore e Psiche porta con sé il carattere audace e sfrontato dell'avventura vitivinicola di questa giovane azienda. Un Nebbiolo che esprime fin da subito le qualità del nobile vitigno piemontese che qui ritrova il dono della beva senza perdere il pregio di poter essere dimenticato in cantina.

La Stoppa

Ageno

Quando dici bianco macerato, non puoi non pensare all'Ageno di Elena Pantaleoni e alla mano di Giulio Armani. Un vino prezioso da uve Malvasia di Candia aromatica, Ortrugo e Trebbiano. Un orange wine con una macerazione sulle bucce di 30 giorni, senza l’aggiunta né di lieviti artificiali né di anidride solforosa. Matura per un anno, metà in acciaio e metà in barrique usate di rovere francese.

Guccione

C

Troppo facile avere Francesco Guccione nel cuore. I suoi vini e la sua Sicilia si possono solo amare. Il bianco C nasce da uve Catarratto del territorio di Monreale, prodotto con macerazione sulle bucce e vinificazione in grandi botti di acacia. ll sorso è succoso, minerale, saporito e molto fresco. Un vino schietto, che non fa sconti. Una mano a sud di nessun nord. Un bianco che chiama il bicchiere per riempirlo di colori mediterranei.

Divella

Clo Clo

Un Blanc de Noirs, prodotto esclusivamente vinificando in purezza uve di Pinot Nero. Il Clo Clo di Alessandra Divella, a Gussago, Brescia, è uno Spumante Rosé a Dosaggio Zero, ottenuto attraverso il Metodo Classico. Fermentato in tini di cemento e affinato in barrique, riposa sui lieviti in bottiglia per tre anni. Una bollicina che regala nobiltà alla Franciacorta grazie alla mano di una giovane vignaiola che esprime qui tutta la determinatezza del suo frizzante carattere.

La Fontuccia

Senti Oh!

La Fontuccia prende il nome dall’assolata particella di terreno della prima vigna acquistata all'Isola del Giglio. Qui ha avuto inizio la storia di Giovanni e Simone Rossi, due fratelli che hanno trovato nel sapere del "Meco" le radici e le braccia di un mestiere senza tempo. Da uve Ansonica, radicate al Giglio sin dall’antichità, il Senti Oh! è il loro primo vino di queste terre dove la viticoltura si può definire “eroica”. Piccoli terrazzamenti di muri a secco tra le rocce di granito a picco sul mare, ci si arriva esclusivamente a piedi con ripidi sentieri, la vendemmia è solo manuale, le rese sono basse ma le uve sono ricchissime di profumi.

E l'Umbria?

Ecco una rassegna delle case vinicole che producono vini biologici nella nostra terra:

