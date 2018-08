Via Alessi, fuori dal negozio spunta un curioso e simpatico cartello per i clienti

Via Alessi, 40. Poco prima dell’ingresso nella Montmartre perugina, ossia il distretto via Cartolari, via della Viola, piazzetta del Duca, via del Roscetto. Qui è tutto un fiorire di dipinti murali e installazioni d’arte. Si può dire che l’irregolarità è la norma, nel senso che molte iniziative “fioriscono”, grazie all’Associazione “Fiorivano le viole” e vari gruppi giovanili.

Per chi scenda da via Alessi, in un negozio (già sede di uno storico atelier di bomboniere e “tutto per la sposa”) si vede, dall’esterno della vetrina, una scritta spiritosa. Un cartello, con soprastante una faccina che sorride complice, recita: “Questo negozio è aperto fino a quando non troverete chiuso”. Che potrebbe rendersi anche col suo speculare: “Questo negozio è chiuso fino a quando non troverete aperto”.

Lapalissiano, direbbe monsieur De Lapalisse. Ossia colui che, se non fosse morto, sarebbe ancora… vivo. Come dire che l’acqua è “bagnata” o altre simili amenità. Ma un po’ di spirito non guasta mai. Specie dalle parti della via Margutta perugina.