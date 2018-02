Le migliori “birre dell'anno” arrivano da Perugia: tutti i premiati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Quarantuno categorie, duecentosettantanove produttori di birra artigianale, milleseicentocinquantabirre birre in gara e ottantaquattro giudici internazionali: sabato 17 febbraio a Rimini si è tenuta la premiazione della XIII edizione di 'Birra dell'Anno', il più importante concorso brassicolo italiano, organizzato da Unionbirrai, l'associazione di categoria dei birrifici artigianali. È il padovano CR/Ak Brewing il miglior birrificio dell'anno, ma a trionfare sul palco di Beer Attraction, alla Fiera di Rimini, sono state anche le produzioni birrarie di due birrifici artigianali della provincia di Perugia.



Alla Fabbrica della Birra Perugia di Pontenuovo di Torgiano - che nel 2016 a Rimini si era aggiudicata il titolo di birrifficio dell'anno – oggi vanno un argento per la sua 'Golden Ale' e un primo posto nella categoria White Ipa con birra 'La Decennale'. Un podio anche per la birra alle castagne del birrificio Fortebraccio di Santa Maria di Sette, Montone.



Un medagliere ricco che conferma la crescita dei prodotti birrari umbri, accompagnata anche dall’aumento dei produttori. Secondo l'analisi condotta da Unioncamere-InfoCamere, basata sui dati del registro delle Imprese delle Camere di Commercio (febbraio 2018), sono 15 attualmente le imprese in Umbria attive nel settore brassicolo, con un aumento del 114,3% rispetto al 2012.



A Perugia negli ultimi cinque anni le imprese produttive di malti e luppoli sono aumentate dell'85%, passando da 7 (nel 2012) a 12 nel 2017. “Il settore della birra artigianale è in pieno fermento: oggi gli oltre 800 microbirrifici italiani danno lavoro a più di 2500 addetti, 5mila considerato l'indotto” spiega Alessio Selvaggio, presidente di Unionbirrai. “Le regioni del Nord si confermano quelle a maggiore vocazione brassicola, tuttavia si stanno affermando sempre più microbirrifici di eccellenza anche in diverse regioni del Centro e del Sud Italia grazie ai prodotti birrari originali e di altissima qualità”.