"Vado a vivere da solo", ecco cosa c'è da sapere prima del grande passo

Arriva il momento nella vita in cui questa esigenza diventa fortissima e, se ci sono le condizioni per farlo, è proprio giusto fare questo passo: “Vado a vivere da solo”.

Magari perché avete deciso di iscrivervi all’Università in un’altra città oppure avete trovato il vostro primo lavoro, questa è l’occasione perfetta per compiere questo passo.

Vivere da soli, che cosa c’è da sapere

Organizza la casa. Sia che abbiate preso in affitto o acquistato una casa, anche ammobiliata, solo nel momento in cui ci abiterete vi renderete conto di che cosa vi serve veramente. Mobili, mobiletti, scarpiere, sedie, tavolini: prima di fare acquisti che poi si potrebbero rivelare inutili, aspettate di passare almeno qualche settimana o almeno un paio di giorni

Trova subito un posto ad ogni cosa. Iniziando dalle cose più ingombranti come libri, coperte e stoviglie, non lasciare in giro per settimane o mesi gli scatoloni più voluminosi.

Personalizza ogni ambiente. Anche con poca spesa, si può rendere ogni stanza unica e personalizzata. Questo contribuirà a farti sentire presto a tuo agio nella nuova abitazione!

Consigli sui consumi. Quando dovrai essere tu in prima persona a pagare le bollette, assicurati che i tuoi dati siano corretti e non ti affidare a società di servizi di fornitura elettrica o gas che non ti offrano delle garanzie: verifica che sia tutto chiaro nel contratto di fornitura e se hai dei dubbi mettiti subito in contatto con l’ufficio clienti della ditta stessa. Dalla velocità e dalla chiarezza con cui risponderanno ai tuoi dubbi potrai capire se l’azienda di fornitura è seria o meno.

Fare la spesa. Se vai a vivere da solo e prima abitavi in famiglia o con altri inquilini, è bene imparare anche a fare la spesa: il rischio, infatti, è quello di acquistare più cose di quante realmente te ne servono, con la conseguenza che molti alimenti faranno la muffa nel tuo frigorifero. Per i primi tempi dovrai pazientemente acquistare di volta in volta tutto ciò che intendi consumare, senza esagerare nelle quantità, anzi, al contrario, giocando al ribasso. Pian piano capirai quali sono i tuoi consumi settimanali, e riuscirai a fare la spesa anche per periodi più lunghi, senza correre il rischio di dover buttare cibo scaduto.

Tenere a posto la casa. Se sei andato a vivere da solo, questa nuova casa sarà il tuo piccolo regno: anche se stai fuori casa per lavoro o per studio per molte ore al giorno, datti un metodo e una tabella di marcia per imparare a tenere tutto in ordine, così ti sarà più facile goderti il tuo nido quando tornerai stanco da lunghe giornate fuori!

Amici a 4 zampe. Se hai scelto di portare con te o vuoi prendere in casa un piccolo amico a 4 zampe per farti compagnia, assicurati che abbia uno spazio idoneo alle sue esigenze. Anche per lui dovrai infatti garantire ordine e pulizia, e pensare a tutto ciò che gli può servire.