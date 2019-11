Vacanze d'autunno in Umbria, andar per castelli e borghi fortificati

Se state pensando a una vacanza autunnale suggestiva, all’insegna della natura ma anche dell’arte e della storia, troverete coniugati in un unico argomento questi molteplici aspetti: stiamo parlando dei castelli dell’Umbria.

Fortezze militari, residenze, luoghi fortificati come rocche sono disseminati in lungo e in largo per la regione più verde d’Italia: molti di essi sono stati protagonisti di vicende storiche talvolta anche molto significative per l'Umbria e per l'Italia.

Quasi tutti in buono o ottimo stato di conservazione, alcuni di questi antichi presidi sono tuttora in utilizzo come location di prestigio per eventi come cerimonie, convention, rievocazioni e sono anche attrezzati per l’ospitalità di lusso.

Il sito web Mondi Medievali recensisce, nella sola provincia di Perugia, ben 241 tra castelli, borghi fortificati o mura di protezione, mentre 134 ve ne sarebbero nella provincia di Terni.

Ma tornando alla vostra vacanza in Umbria, per non sbagliare a consigliarvi abbiamo consultato la guida delle guide, quella fatta da chi i luoghi li frequenta: Tripadvisor.

Secondo il noto portale di recensioni, la top ten dei castelli dell’Umbria vede al decimo posto il Castello di Rosciano (loc. Signoria di Torgiano, Perugia), giudicata una location da sogno non solo per i matrimoni, cavallo di battaglia della struttura.

Nono in questa speciale classifica del web c’è il Castello di Ramazzano (Perugia), che incanta i suoi visitatori con i soffitti affrescati e l’esperienza del personale della struttura alberghiera. Ottava posizione per il Castello di Giomici (Loc. Giomici, Valfabbrica, Perugia): 108 persone lo hanno valutato eccellente. Il Relais Il Castello di Monte Castello di Vibio (Todi, Perugia) è valutato molto buono, soprattutto per posizione e servizio, mentre al sesto posto tra i migliori castelli umbri troviamo quello assisano di Petrata. Quinto è il Castello dell’Oscano, location 800esca alle porte di Perugia, molto apprezzata per la cortesia del personale, oltre che per la location in sé. E’ il Castello di Baccaresca, nell’omonima località ubicata nel comune di Gubbio, a ricoprire il quarto posto nello speciale ranking, mentre il Castello di Montignano a Massa Martana, che fa della sua spa il punto di forza. Il Castello di Petroia, a metà strada tra Perugia e Gubbio, è addirittura insignito del certificato d’eccellenza di Tripadvisor, con ben 535 recensioni che lo dichiarano “Eccellente” e si domandano: “Come non tornare?”. A battere tutte le residenze storiche dell’Umbria è però il Castello di Monterone, addossato alla città di Perugia, con ben 980 recensioni di eccellenza e, come afferma chi c’è stato, un luogo “dove i sogni diventano realtà”.