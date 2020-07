Laura Chiatti e Marco Bocci, sei anni fa il matrimonio: sui social il ricordo della coppia

Il 5 luglio è un giorno speciale per Laura Chiatti e Marco Bocci, la 'coppia più bella dell'Umbria'. Nel 2014 infatti, proprio in questa data,la 37enne attrice di Castiglione del Lago e il 41enne attore di Marsciano si sposavano a Perugia, nella Basilica di San Pietro in un Borgo XX Giugno preso d'assalto da fotografi, fan o semplici curiosi attirati dalla presenza di ospiti famosi, da Carlo Verdone a Pippo Inzaghi fino a Riccardo Scamarcio.

E ora, sei anni dopo e con la famiglia 'allargatasi' prima nel 2015 con l'arrivo del primogenito Enea e nel 2016 con la nascita del suo fratellino Pablo, i due 'sposini' celebrano un'unione che è andata sempre più rafforzandosi nel tempo e festeggiata sui rispettivi profili social. "Ci siamo sposati dopo due mesi e sono passati sei anni - scrive Bocci a corredo di una foto degli sposi in versione 'Rock & Roll' -. È proprio vero, le mosse più azzeccate, sono sempre le più folli. Happy 6 @laurachiatti82. Sei anni fa, non ero ancora nato".

E un ricordo di quella giornata non manca nemmeno sul profilo Instagram dell'attrice: "Buon anniversario amore.... - scrive la Chiatti - noi siamo esattamente come in questa foto. Tu guardi me , io guardo avanti , ma qualcosa sopra di noi (un mega orso in peluche, ndr) ci porta sempre e comunque a guardare nella stessa direzione.... ti amo".