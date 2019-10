Tessera elettorale smarrita o esaurita, ecco le aperture straordinarie dell'Ufficio Elettorale al Comune di Perugia

Domenica 27 Ottobre in Umbria si vota per il rinnovo del Consiglio regionale. Se avete smarrito la tessera o avete terminato gli spazi per il timbro che attesta la vostra votazione ecco come fare per ottenerne una nuova per tempo.

L’Ufficio Elettorale del Comune di Perugia, spiega una nota di Palazzo dei Priori, "invita tutti gli elettori a controllare gli spazi destinati alla certificazione del voto sulla propria tessera elettorale, per rinnovarla sin da ora nel caso gli stessi fossero esauriti e per evitare così possibili disagi e lunghe attese nei giorni a ridosso delle prossime consultazioni elettorali".

Aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale comunale sono previste per il rinnovo della tessera. La sede è a Monteluce – Piazza Cecilia Coppoli n. 3 con i seguenti orari straordinari:

da lunedì 21 ottobre con orario continuativo dalle 8.30 alle 18.00

domenica 27 ottobre, giorno delle votazioni, dalle 7.00 alle 23.00 (stesso orario dei seggi elettorali)

Per ulteriori informazioni si consiglia di telefonare ai numeri 075 5773835 - 075 5773925 - 075-5773832 - 075-5773421.