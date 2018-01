Lo spettacolo unico: SuperLuna blu e rossa il 31 gennaio, sarà l'ultima del 2018

Torna di scena lo spettacolo della Superluna, che illuminerà il cielo del prossimo 31 gennaio. Ma questa volta non sarà come le altre, avremo infatti a che fare con la “Luna Blu”, come viene tradizionalmente chiamata la seconda Luna Piena di uno stesso mese, anche se in realtà si tingerà di rosso. Il 31 gennaio, infatti, la Luna sarà protagonista di una splendida eclissi totale.