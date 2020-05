Festa della Mamma, i regali più belli sono fatti con il cuore: 5 idee semplici ma efficaci

Domenica si festeggia in Italia la Festa della mamma e abbiamo pensato che forse potreste valutare alcuni regali per farle passare un momento davvero speciale in maniera molto semplice, senza spendere denaro o senza pensare a sorprese difficili poi da realizzare all’atto pratico. Sono piccoli grandi gesti che faranno sentire alla mamma tutto il vostro amore per lei. Siamo circondati da tanti oggetti, ma una festa come quella della mamma vale la pena viverla ritornando ai sentimenti e a ciò che nella vita conta veramente.

Cinque idee (im)possibili per la festa della Mamma

1.Un’ora di tempo per se stessa: la mamma, specialmente quando in casa ci sono bambini piccoli, non ha mai del tempo per prendersi un po’ cura di sé. Regalatele del tempo per fare una doccia o un bagno con calma, una serata per leggere in pace il suo libro preferito, la possibilità di guardare un film con il papà o da sola senza essere interrotta, magari standole accanto.

2. Una casa pulita e in ordine: organizzate un turno di pulizie specialmente se in casa ci sono più figli che possono provvedere al riordino: fate uscire la mamma per qualche ora con la scusa di farle fare la spesa o una passeggiata e al suo ritorno, voilà, la casa sarà splendente e profumata!

3. Da tanto tempo la mamma desiderava cambiare posto a quel divano o sistemare quella libreria: quando lei è fuori casa, magari al lavoro, realizzate il suo desiderio! Vedrete che sorpresa quando rientrerà! Fondamentale avere le idee chiare su come procedere: magari parlatene prima tra tutti gli altri membri della famiglia.

4. Stasera cucinate voi! Per una volta, all’ora di cena, lasciate che la mamma si sieda sul divano in salotto a leggere il suo libro preferito o a guardare la tv (le resterà difficile, vedrete) e, con l’aiuto del papà per i più piccini, prendete le redini della cucina e preparate un piatto semplice ma gustoso. Fondamentale: alla fine della cena rimettete a posto tutta la cucina, il regalo è anche questo!

5. Se la mamma è anche una nonna, potete organizzare una visita a casa sua con pasticcini da thè e trascorrere qualche ora con lei mettendo via per una volta cellulari e tablet, concentrandovi su di lei e chiedendole se si sente felice!