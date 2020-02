VIDEO Marco Bocci guida al ritmo dei Sex Pistols e Laura Chiatti si mette le mani tra i capelli...

"Oggi partiamo così. GOODMORNING #goodmorning #ontheroad #life #streetstyle #singer". È un inizio di giornata pieno di carica quello di Marco Bocci che oggi (giovedì 13 febbraio) ha postato su Instagram un video in cui lo si vede al volante al ritmo dei Sex Pistols. Una performance canora, quella dell'attore umbro, che ha provocato la simpatica reazione di sua moglie Laura Chiatti: un'emoticon con cui si mette simbolicamene le mani tra i capelli per prendere in giro il suo compagno...

