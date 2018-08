Young Performer Fest 2018

Young Performer Fest è un festival nato da pochissimo e si presenterà al pubblico nella sua prima edizione a Collelungo di San Venanzo sabato 4 e domenica 5 agosto in una versione compatta ma comunque piena di novità e sorprese.

Il festival nasce dall’idea di permettere a giovani e talentuosi artisti emergenti di farsi conoscere, una vetrina che possa dare spazio all’arte in tutte le sue forme, e la possibilità di rivalutare uno dei luoghi più belli dell’Umbria: il borgo Collelungo di San Venanzo (TR). Situato tra San Venanzo e Marsciano, Collelungo è una realtà che prende origini dal medioevo. Una piccola città poco conosciuta ma che deve essere riconosciuta e scoperta per la sua bellezza, la sua storia e i suoi splendidi paesaggi.



Non solo musica ma anche teatro e danza si uniranno in un mix di suoni, arte, parole, danze ed emozioni. La musica spazierà dal pop (Francesca Quici), al jazz (Aquadretti Quartet), all’alternative rock (Neuromant, NUR.), fino ad arrivare anche all’elettronica più sperimentale (Vocazione Specifica).

Durante il tardo pomeriggio, e per entrambi i giorni del festival, il Teatro Laboratorio Isola di Confine sfrutterà le suggestioni del tramonto di Collelungo all’interno del proprio spettacolo per fornire allo spettatore un’esperienza unica. Sempre per sabato 4 e domenica 5 alle ore 19:45 circa è prevista una degustazione di vini e prodotti locali che accompagnerà il pubblico fino alla serie di concerti previsti per le ore 21:00 in Piazza Impero.



Durante tutta la durata del festival saranno presenti varie zone “street-food” e un’area merchandising. In caso di parcheggio pieno potrà essere attivato un servizio navetta dalle aree parcheggio sottostanti al borgo.



Young Performer Fest costituisce un’occasione unica per assistere a qualcosa di completamente nuovo che sta nascendo proprio in questo momento. Un incontro tra arte e paesaggi tutto da scoprire.

Qui in dettaglio il programma completo:



SABATO 4

17:00 Presentazione di Young Performer Fest con il sindaco di San Venanzo Marsilio Marinelli

17:30 Spazio improvvisativo

18:45 Teatro Laboratorio Isola Di Confine: “Collelungo al Tramonto”

19:45 Degustazione di vini e prodotti locali

21:00 “Aquadretti Quartet”

22:30 “Vocazione Specifica”



DOMENICA 5

17:30 Francesca Quici

18:45 Teatro Laboratorio Isola Di Confine: “Collelungo al Tramonto”

19:45 Degustazione di vini e prodotti locali

21:00 “NUR.”

22:30 “Neuromant”





(Ulteriori informazioni sul programma dell’evento possono essere trovate alla pagina facebook di Young Performer Fest https://www.facebook.com/youngperformerfest/

Pagina Instagram: https://www.instagram.com/youngperformerfest/

o direttamente al link dell’evento https://www.facebook.com/events/1570024306632402/ )