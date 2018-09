Tre giornate nella meravigliosa cornice di Assisi in cui vedremo susseguirsi insegnanti di yoga e relatori di calibro internazionale.

Riconosci che l’altro sei tu è il tema di quest’anno, un’occasione unica per incontrarci, praticare e meditare, per vivere le relazioni interpersonali nella consapevolezza, migliorare il nostro modo di comunicare, accrescere il benessere personale e sostenere il cambiamento sociale.



Masterclass e free class di yoga per neofiti e per praticanti esperti per aprire lo spazio del sentire, dell’ascolto e della comunicazione con gli altri, per sperimentare come la pratica yogica possa rendere flessibile non solo il corpo ma anche la mente, portandoci a effettivi cambiamenti di forma, attitudini e abitudini. Tanti tipi di yoga per incontrare le naturali predisposizioni di ognuno: Asthanga Yoga, Gakta, Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Odaka Yoga, Yoga Ratna, Reiki, Sat Nam Rasayan, Shakti Dance, Vinyasa Yoga. Uniti nella diversità!



Due tavole rotonde sui temi del dialogo religioso e dell’importanza dello yoga in situazioni di vita critiche, marginali o di liminarità saranno un utile compendio di conoscenze per una consapevolezza integrata, culturale e sociale.



Laboratori per bambini e ragazzi, pensati per offrire loro un'esperienza divertente e profonda per crescere sani e forti, acquisire la consapevolezza di sé, della propria identità e del proprio ruolo nella società.



Bazar e trattamenti olistici per scoprire nuove tecniche e prodotti per il benessere.



www.yogassisi-festival.it

