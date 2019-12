LA SEGNALAZIONE "Ancora un volo Perugia-Catania cancellato e 150 persone rimaste a terra"

Oltre 150 persone che avrebbero dovuto imbarcarsi sul volo FR2706 Perugia- Catania del 21/12/2019 si sono visti cancellare da Ryanair il volo delle 21.40. Nessun avviso e informazione da parte degli addetti ai lavori che non hanno saputo dare nessun tipo di tutela a 150 clienti che già avevano effettuato il check in. Tra di loro donne incinte, anziani e bambini piccoli e neonati.

Ai tre addetti presenti è stata rivolta la richiesta di poter parlare con un superiore per almeno chiedere un pullman sostitutivo per Catania (come già successo il 2 Novembre) ma nessuno ha fatto nulla o non è stato possibile. Morale: volo cancellato e centinaia di persone che avevano prenotato con largo anticipo il posto acquistato anche a prezzi alti per poter passare le vacanze di Natale con i propri cari, si sono dovuti arrendere e tornare a casa arrabbiati.