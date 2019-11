LA SEGNALAZIONE Dipendenti comunali e vigili del Fuoco salvano gattino in pericolo: "Ecco come adottarlo"

Fondamentale è stato l'intervento dei Vigili del Fuoco nella giornata di ieri, che in breve tempo hanno tratto in salvo un piccolissimo micio caduto incidentalmente dal muro dell'Acquedotto su un giardino abbandonato di una abitazione in Via Appia. La segnalazione è partita da una ragazza che presta servizio civile presso il Comune di Perugia che insieme ad alcune impiegate comunali non si è fatta perdere d'animo, udendo i lamenti del micio non potendo soccorrerlo personalmente ha immediatamente chiesto l'intervento dei pompieri monitorando il gatto fino al loro arrivo. Il grazioso felino tratto in salvo e piccolissimo, infreddolito e spaventato è stato messo in sicurezza e nel pomeriggio è stato visitato dal veterinario: è una femminuccia di circa 2 mesi alla quale è stato dato il nome di Matilde. Matilde "sana come un pesce" ora cerca casa chi fosse interessato può contattare il seguente numero 3384785773 risponde Annarita.