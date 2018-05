Il giornale dei cittadini. La strada da incubo dal bivio di Pila al cimitero: " Fosse solo il semaforo..."

Riceviamo e pubblichiamo: si è aperto un dibattito tra utenti sul quel tratto di strada di Via Settevalli che riguarda l'area di Pila. La risposta alla prima segnalazione che se la prendeva con il semaforo che fa file inutili.

Aggancio la segnalazione del semaforo di Via Soriano invitando le autorità preposte ad effettuare controlli sulla sicurezza della percorribilità della strada "bivio di Pila-cimitero di Pila" sia per le auto che per i pedoni,

Al bivio Pila giungono enormi camion, anzi veri e propri TIR con tanto di rimorchio, che svoltando in direzione San Martino occupano gran parte della carreggiata e percorrendo in direzione Perugia oltrepassano la linea di mezzo essendo la strada transennata, da diverso tempo, per lavori che al momento sembrano sospesi e di cui non sono visibili autorizzazioni, concessioni responsabili dei lavori data fine realizzazione eccetera,

Davanti a Germini, per far spazio ai lavori, hanno rimosso la tabella fermata bus ed in quella di fronte, durante i loro lavori, hanno rotto una parte del paletto che supporta gli orari; davanti a Superconti sulla strada, completamente dissesta, hanno disposto transenne rosse, di semplice plastica, a protezione di un'enorme buca il cui segnale di pericolo cade continuamente disteso e quindi non è mai visibile.

Appena oltre il Superconti essendo i 2 lati transennati (sempre causa lavori che non si eseguono da tempo ed iniziati prima di Natale 2017 privi della pubblicazione di autorizzazioni eccetera) NON e' possibile il transito dei pedoni e le macchine provenienti da entrambe le direzioni, figurarsi poi quando passano i TIR di cui sopra o gli autobus, sono costrette a repentini rallentamenti o invasioni di corsie. ......per fortuna almeno nelle ore di punta per le velocità non si corrono rischi grazie al semaforo di Via Soriano.....