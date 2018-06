Via della Luna... ADESSO BASTA !!! "Da tre settimane vivere qui è un incubo"

Buonasera, vorrei inoltrare una segnalazione alla vostra redazione: in Via della Luna, una traversa di Corso Vannucci, all'altezza del tornante (n° civico 30) da circa 3 settimane è stata ridotta sensibilmente la viabilità da lavori del Comune di Perugia per fare delle indagini riguardanti delle presunte infiltrazioni idriche (a tutt'oggi non ancora riscontrate) che danneggerebbero un solo ed esclusivo edificio privato, pertanto mi chiedo: ma esiste un'indagine e la conseguente relazione tecnica (seria) interna all'edificio privato riguardante la provenienza di tali infiltrazioni idriche, poiché ritengo che prima di creare disagi sia ai residenti nonché ai fruitori della via (martelli pneumatici, polveri, scalini distrutti, ecc.) sarebbe opportuno verificare se le perdite in questione sono di origine privata o pubblica? Pur sottolineando la solerte e forse eccessiva caparbia ricerca del Comune di Perugia (probabilmente per l'importanza del privato), vi saluto ponendomi e ponendovi una riflessione: l'interesse è privato o pubblico??? Maria