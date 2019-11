LA SEGNALAZIONE Vandalismo ricorrente zona parco Chico Mendez

Buongiorno, scrivo ancora dalla zona adiacente al parco Chico Mendez di Perugia, zona Cortonese - Gallenga; la scorsa notte c'era in giro un branco di ragazzi (a posteriori definirli debosciati non sarebbe tanto sbagliato) che stava rumoreggiando nel gazebo all'inizio del percorso pedonale in fondo a Via Guerra, dove nei giorni scorsi causa vento era caduto un grosso albero (che ancora fa bella mostra di se sopra una panchina, sia pure tagliato a pezzi e con tanto di strisce segnaletiche attorno). stamattina , oltre a bottiglie e bicchieri vari abbandonati nel gazebo di cui sopra, abbiamo trovato divelto un tratto di staccionata che costeggia l'area verde adiacente all'ultimo palazzo di Via Tilli verso il parcheggio del minimetrò Cortonese . Non attribuibile certo ad alcun evento atmosferico, molto probabilmente invece causato da qualche vandalo. Vi risparmio poi il lerciume lasciato nelle cantine del nostro palazzo da qualcuno che approfitta dell'oscurità per gozzovigliare nonchè, spesso e volentieri, per liberarsi di escrementi vari.