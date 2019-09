A Perugia confronto fra specialisti per riconoscere ed affrontare situazioni di emergenza legate all’apparato endocrino

il 3 ottobre alle ore 9.00 al Parco Santa Margherita di Perugia (presso la sede del Centro di Formazione dell’ Usl Umbria1) si svolgerà il “Corso teorico e pratico per le emergenze endocrinologiche” organizzato dal Centro di Formazione della Usl Umbria1 e dalla Società Italiana di Medicina Diagnostica e Terapeutica (SIMEDET). In questa quarta edizione si parlerà di come riconoscere ed affrontare situazioni di urgenza ed emergenza in ambito endocrinologico e metabolico, dell’approccio terapeutico urgente nel paziente con gravi squilibri idroelettrolitici ed acido-base e soprattutto dell’importanza di un approccio multidisciplinare, basato su interventi sia medici che infermieristici. Come spiega il Dott. Manuel Monti- (Responsabile F.F. Medicina Interna Ospedale di Assisi)- “Attualmente ad Assisi si sta assistendo ad un progetto che vede coinvolti nella gestioni delle persone ricoverate un team multidisciplinare composto da vari specialisti provenienti da diversi ambiti (Pronto Soccorso, Medicina Interna, Cardiologia, Endocrinologia ) che si prendono carico dei pazienti dall’arrivo in Pronto Soccorso fino alla dimissione” e questo per garantire i migliori risultati in termini di salute e di qualità di vita. L’evento rappresenta anche un momento di condivisione fra numerosi esperti come il Dott. Giuseppe Murdolo e il Dott. Alberto Falorni (Azienda Ospedaliera di Perugia), il Dott. Davide Rossi (Servizio di Nefrologia Usl Umbria1) e il Dott. Francesco Sgarbato uno dei massimi esperti di squilibri acido-basi in Italia. Nella stessa giornata interverranno anche la Dott.ssa Stefania Marzotti che assieme agli infermieri Saverio Rampacci e Sara Ciuffone dell’UO di Medicina a Ciclo Breve di Assisi discuterà della gestione delle ipocalcemie. Per maggiori dettagli sul programma del congresso www.simedet.eu