LA LETTERA - "Grazie allo staff del reparto di chirurgia generale del Santa Maria della Misericordia"

Invio questa lettera per ringraziare pubblicamente tutto il personale medico ed infermieristico del reparto di chirurgia generale dell'azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia. Un grazie va sicuramente al Dottor Correnti Stefano, per la prontezza avuta nell'avermi ricoverata in tempo, e sopratutto anche la sua schiettezza. La capo sala Patrizia che sorridendo mi diceva sempre: " noi del personale bisogna essere sempre sorridenti, perché non siamo noi gli ammalati e dobbiamo trasmettervi tranquillità." Gli OSS: Serenella, Maurizio e Franco sempre molto gentili e disponibili; come anche tutti gli infermieri: Maurizio, Leonarda, Davide, Sara, Beatrice, Tecla, Valentino, Barbara, Nadia, Francesca, Giulia, Cristina, Daniela e Catia (spero di non aver dimenticato nessuno). A differenza delle voci che corrono riguardanti il malsano svolgimento di alcuni reparti dell'azienda ospedaliera, non avrei potuto trovare persone migliori: Gentili, diligenti, chiare nel loro lavoro, disponibili, e sempre con il sorriso sulle labbra. GRAZIE DI CUORE PER TUTTO QUELLO CHE AVETE FATTO PER ME!

Angela Nicoletti