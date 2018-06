Unioni Civili

L'amore non ha nessuna regole



Raffinate ed eleganti unione civili in luoghi magici. Puzzle Wedding organizza un fantastico viaggio immerso nella natura incontaminata. Un luogo magico, unico nel suo genere è stato scelto per questa unione, elegante e raffinato nei dettagli Casale Monticelli può rendere indimenticabile il vostro giorno. Ideale per chi cerca un luogo romantico , avvolto da pace e tranquillità, arredato con ottimo gusto . un uogo da vivere ideale per scambiare le vostre promesse.