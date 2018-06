Deruta, una notte da favola: il programma

A Deruta.. una notte da favola



Il Comune di Deruta in collaborazione con : Associazione socioculturale l'abbraccio , Polis soc.ccop, Associazione Le CreAmiche , Associazione Pro Deruta, Avis, Associazione Il Sorriso, Aucc, Nati per leggere, organizza una serata interamente dedicata ai bambini.



Il 21 Giugno la Piazza dei Consoli di Deruta si trasformerà in Derutaland, un mondo incantato in cui mangiafuoco, trampolieri, laboratori, spettacoli di magia, Lamp il Lampione, letture e tante altre attività, faranno divertire i bambini.

Le porte di questo mondo magico si apriranno alle ore 20.



Vi aspettiamo numerosi!