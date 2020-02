LA SEGNALAZIONE Una famiglia per la piccola Zaira: è stata abbandonata a 11 anni, è una vecchietta buona e carina

NONNA ZAIRA ❤ Oggi dobbiamo parlarvi del suo dolore … Il tempo non è per niente clemente e lei, non solo che ha circa 11 anni, ma rischia anche di essere trasferita a breve al Rifugio di Città di Castello, dove il suo futuro buio e senza speranze è quasi sicuro. Questa brutta prospettiva è per un vicinissimo domani … accalappiata a citta di castello che va da molenda verso San secondo ...Oggi però Zaira è qui, al Canile Sanitario di Gubbio, aspettando buona, buona, la sua famiglia o se qualcuno la riconosce ... e comunque dipende da tutti noi il suo futuro ! Non è più giovane… chissà quale sarà il suo passato, ma dover fare i conti con le sbarre alla sua età è un vero dramma e maledettamente ingiusto. Una meticcia di piccola taglia, infinitamente buona, tranquilla e pacata, che aspetta la chiamata giusta per poter avere una vecchiaia serena e felice, accanto ad una famiglia speciale. Sappiamo che non sarà facile, che i vecchietti fanno fatica a farsi strada nei cuori e nelle case delle persone, ma siamo certi che qualcuno di voi, guardando ques’anima indifesa cosi duramente punita proprio sull’ultimo pezzetto di vita, vorrà portarla in salvo, per non lasciarla morire da sola in una gabbia un giorno. ❤ AIUTATECI A CONDIVIDEREl Per info contattateci allo 075 927 7779 (dal lunedi al sabato, dalle ore 9 alle ore 18), mandateci un messaggio attraverso Messenger, oppure chiamate Vanessa al numero 3209537675.