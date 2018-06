Football Manager, un tifernate alla conquista del mondo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Sandro Graziotti Tifernate DOC partecipera' come uno dei 32 selezionati a livello italiano al campionato del mondo di Football Manager , famosissimo gioco menageriale da anni nella cresta dei amanti del gioco manageriale . Diventata oramai una moda questo fantastico gioco grazie all'organizzazione di Progetto Gaming nelle persone di Filippo Ballarini e Alessandro Pironti , propongono in una giornata di milano una qualificazione al campionato del mondo a livello europeo , andra' uno per nazione . Sandro sara' uno dei 32 che andranno a prendersi la qualificazione , per tanto un in bocca al lupo da tutta la nostra citta' .