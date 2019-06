Un pomeriggio ecologico per il parco "San Quirico"

Tutto pronto per la tradizionale “Festa di Quartiere” organizzata dal Comitato “San Quirico” di Perugia. L’edizione 2019 è un mix di ricorrenze e novità. Quest’anno, infatti, si celebra un anniversario molto importante per tutti i soci: il trentesimo dalla fondazione del Comitato, nato per promuovere l’aggregazione, il confronto e la collaborazione tra i residenti abitualmente dimoranti nel suddetto quartiere.



Domani, 15 giugno, è la giornata del "Pomeriggio Ecologico", iniziativa rivolta alla sensibilizzazione verso i temi legati all’ambiente, alla salvaguardia del territorio e al rispetto delle aree verdi. Grandi e piccini si ritroveranno insieme per questa iniziativa storica, da sempre presente nel cartellone delle manifestazioni del Comitato che ha, tra le principali vocazioni, proprio la promozione e la sensibilizzazione verso le problematiche di carattere ecologico ed ambientale. Non a caso, è la più conosciuta delle attività che si svolgono durante l’anno, nonchè uno dei principi cardini del progetto “Futuro nel Verde”, con il quale il comune ha affidato in gestione l’attiguo parco “San Quirico”.



In questa occasione, gli abitanti del quartiere, giovani e anziani, uomini e donne, si ritrovano insieme e procedono alla ripulitura generale delle vie, delle aree verdi e del parco comunale. “Quest’anno però – spiegano gli organizzatori – il pomeriggio ecologico, assume una valenza ancora più importante. Non solo perchè la tutela e il rispetto dell’ambiente, sono principi ormai irrinunciabili e prioritari (come dimostrato dal rinnovato vigore dei movimenti attivisti, mai come in questo momento storico, così incisivi nelle scelte della politica mondiale) ma anche perchè come Comitato, abbiamo da subito scelto di sostenere e promuovere il progetto di candidatura di Perugia Capitale Verde d’Europa per il 2022. Per noi si tratta di una scelta che contestualizza la nostra storica attività sociale di tutela ambientale del quartiere, in una progettualità più organica di respiro più ampio, in sinergia con l’Amministrazione e le altre associazioni del territorio. La rinnovata collaborazione con Gesenu, infine, ci darà modo di rivolgerci alle fasce più giovani dei residenti del quartiere, in maniera più efficace e divertente, grazie ai giochi di didattica ambientale che saranno organizzati presso il parco, prima della raccolta.”