restiamoacasa. La testimonianza: "Io, padre separato, solo in casa, vi dico che la vera ricchezza sono gli amici veri"

di Alberto Antognelli

Distanti ma vicini. In questo momento storico e sociale senza precedenti di ultima memoria,in cui tutto si ferma, inevitabilmente il pensiero e le riflessioni colgono l'occasione per fare l' opposto. In particolare mi viene da soffermarmi sulla mia situazione, quella di un uomo separato, padre di due figli, che nel rispetto delle regole decide di mantenere il suo stato di solitudine " abitativa". Penso che in una simile circostanza sia importante quanto mai riscoprire i rapporti reali, non dettati dalla circostanza. È il momento giusto per capire e riflettere sulle persone che ci sono vicine, sulla qualità delle relazioni. È il momento di prenderci del tempo per approfondire tematiche che altrimenti non avremmo avuto tempo di esplorare, di capire, oltre alla qualità degli argomenti da trattare, con chi lo si può fare realmente. Alla luce di tutto ciò reputo di essere una persona fortunata, circondata da amici che nel momento del bisogno hanno detto " presente" con naturalezza e piacere. Semplici conversazioni telefoniche, videochiamate singole o di gruppo rendono la quarantena più umana, normalizzano la situazione eccezionale. Mai come in questo caso, permettetemi la licenza, chi ha un amico possiede un tesoro. Alberto Antognelli