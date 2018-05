Terremoto - Preci, 12 maggio: come parlarne ai figli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Convivere con l’ansia e la preoccupazione causate da una calamità naturale come il terremoto è molto difficile, soprattutto per i più piccoli. Per questo Fondazione Patrizio Paoletti ha scelto di dedicare a questo tema il prossimo incontro gratuito con il suo team di psicologi e formatori in programma a Preci sabato 12 maggio, dalle 16 alle 19.30, presso la Località Madonna della Peschiera. Si intitola “Prepararsi è amarsi: come parlare del terremoto ai propri figli” (per iscriversi è sufficiente registrarsi sul sito fondazionepatriziopaoletti.org/prefigurareilfuturo/ o mandare un sms al 339 4831012 indicando nome, cognome e età). L’appuntamento fa parte del progetto itinerante a sostegno delle comunità colpite dal sisma denominato “Prefigurare il futuro: metodi e tecniche per potenziare speranza e progettualità”, che Fondazione Paoletti – istituto di ricerca in campo neuroscientifico ed educativo - sta portando avanti in questi mesi in Centro Italia, in diversi comuni delle Marche e dell’Umbria. L’obiettivo è favorire il processo di ricostruzione interiore delle persone attraverso il supporto di esperti qualificati nelle relazioni di aiuto. L’incontro di Preci sarà guidato dalla psicologa Tania Di Giuseppe, responsabile del progetto, esperta dei processi di resilienza nelle dinamiche familiari e relazionali. Nel corso della lezione, in particolare, verranno condivisi alcuni accorgimenti per parlare del terremoto ai più piccoli e per gestire l’evento fin dai primi momenti. Per farlo si seguiranno i punti di un vademecum elaborato ad hoc su questi temi dall’equipe psicopedagogica della Fondazione Paoletti in occasione del terremoto in Emilia Romagna del 2012. Verranno inoltre illustrate alcune nozioni di base sul funzionamento cerebrale degli adulti e dei bambini, nell’ottica di comprendere i meccanismi di comunicazione e renderli più efficaci. “Prefigurare il futuro” è un'iniziativa unica a livello nazionale, avviata in via sperimentale l’anno scorso nelle Marche. Il successo riscosso della scorsa edizione ha spinto la Fondazione Paoletti a proseguire nel suo impegno anche quest’anno, estendendo il progetto anche all’Umbria. L’edizione 2018 comprende in tutto 7 incontri gratuiti, da marzo a luglio. 4 si sono già svolti ad Ascoli Piceno, Acquasanta Terme, Cascia e San Benedetto del Tronto. Dopo Preci ci sarà Arquata del Tronto l’8 giugno e una speciale chiusura ad Ascoli Piceno il 18 luglio. Tutte le tappe umbre sono accreditate dall'Ordine degli assistenti sociali dell'Umbria e patrocinati dall'Università di Perugia – Corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive. Radio Latte Miele è media partner del progetto.