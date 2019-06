"Non solo le cose brutte. In questo mondo di egoisti, ci sono ancora dei giovani sui quale puntare"

Riceviamo e pubblichiamo una piccola ma bella storia vissuta da Alberto Antonelli. Si parla tanto e male dei giovani, ma spesso sono migliori dei padri... in fatto di altruismo.

di Alberto Antognelli.

Non solo le cose brutte vanno segnalate. Voglio raccontarvi che la solidarietà esiste. Ponte della Pietra, ore 23 circa, vado a riprendere il mio mitico px 125 e trovo la ruota posteriore bucata!!.lo sposto sotto un lampione, lo butto in terra sopra il marciapiede e inizio a smontare i dadi per cambiare la ruota. Passano diverse persone adulte uscendo dalla sagra e guardandomi piegato, sudato, con poca, pochissima luce fanno lo slalom per non calpestarmi senza però parlare, senza chiedermi se avessi bisogno di aiuto.

Avevo quasi finito di rimontare la Ruota di scorta quando si sono fermati 5 ragazzi su scooter, tutti minorenni chiedendomi se avessi bisogno di aiuto. Si sono intrattenuti un poco con me e finito il tutto se ne sono andati. Li ho ringraziati tantissimo perché mi hanno reso felice con quel loro semplice gesto nel venirmi in soccorso in caso di necessità. In questo mondo di menefreghisti, egoisti, ci sono ancora dei giovani sul quale puntare, sul quale credere che un futuro migliore possa esistere.