Stanze_Visita allo Studio di Alessandra Baldoni

>>Un nuovo appuntamento di [STANZE] negli Studi d'artista<<

Questa volta saremo in compagnia di Alessandra Baldoni e per l'occasione presenteremo il nuovo numero della pubblicazione C.arte che sarà possibile acquistare al prezzo di 15 euro (numeri limitati e numerati).



>>Ma cosa è [ STANZE ] ?<<

[ STANZE ] é un ciclo di esperienze pensato dalle curatrici di BUTIK Collective per accompagnare piccoli gruppi di curiosi e appassionati d'arte all'interno degli studi d'artista. Un'occasione unica per scoprire come nasce un’opera, farsi raccontare i retroscena e le curiosità che accompagnano ogni lavoro.

Le porte dell’arte contemporanea sono aperte… basta solo dare ascolto alla vostra curiosità!



>>dove e quando<<

Ci incontreremo SABATO 23 GIUGNO alle 17.00 a Magione, Perugia (maggiori informazioni al momento dell'iscrizione all'evento).



>>come partecipare<<

L'incontro, all'insegna dell'informalità e della convivialità, è aperto ad un numero massimo di 12 PERSONE.

Per confermare la propria partecipazione vi suggeriamo di inviare una mail all'indirizzo



butikcollective@gmail.com



SOSTENIAMO LE REALTA' INDIPENDENTI!



---------------------------------------

INFO ED ISCRIZIONI

☎ 3421136677

📨 butikcollective@gmail.com



📍 Butik collective

www.butikcollective.it