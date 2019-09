Il sottopasso di Via del Fosso, di fronte al residence Oikos è quotidianamente ostaggio di galantuomini dediti allo spaccio ed al consumo di droga. I poveri pedoni che devono dirigersi vs la fermata del mini metro’ hanno due scelte: attraversare a piedi e rischiare di essere falciati dalle auto oppure tentare la sorte, per il sottopassaggio, sperando sia deserto o al più popolato dai vari residui fecali, “umani”.