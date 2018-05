Perugia, appuntamento con il mercatino di Villa Taticchi: occasione per lo shopping

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

SOFFITTE APERTE Il Mercatino del Riuso di Villa Taticchi Sabato 9 Giugno dalle h 11:00 alle h 20:00 Eco-postazione gratuita su prenotazione SABATO 9 GIUGNO all’interno del meraviglioso parco di VILLA TATICCHI di Ponte Pattoli (PG) si terrà ‘SOFFITTE APERTE - IL MERCATINO DEL RIUSO’ con oggettistica e capi d’abbigliamento usati, antichi, eco- design secondo il riciclo creativo. In uno spazio che diventerà una grande soffitta a cielo aperto sul modello americano dove passeggiando di sabato mattina, è facile imbattersi in mercatini improvvisati sull’uscio di case private, fra tazzine di porcellane, giradischi, abiti usati e vecchi pattini anni ’90. E’ già possibile PRENOTARE la propria ECO-POSTAZIONE gratuita e ricevere la scheda di adesione scrivendo a: info@casasenzatempo.com All’’interno del parco verrà inoltre allestita l’area ristoro (lasagne rosse e vegetariane, torta al testo, insalate, focacce, panzanella, prodotti locali, bevande ect) per chi vorrà portare una coperta e fare PIC-NIC nella bellissima cornice verde di Villa Taticchi. Villa Taticchi, da sempre attenta alle tematiche sulla sostenibilità - con approccio etico al cibo, all’abitare e all’arte del riuso - da anni ospita all’interno del proprio parco il Festival della Sostenibilità Futurando a cura dell’eco-cuoca di casa Francesca Taticchi in collaborazione con l’Italia che Cambia e diverse associazioni locali (Canapamo, LUMI e WikiGaia). ‘SOFFITTE APERTE - IL MERCATINO DEL RIUSO’ fa bene all’anima di chi vuole liberasi dall’accumulo per fare pulizia dentro di sé; fa bene all’anima di chi troverà oggetti ai quali dare una seconda vita contribuendo attivamente al valore etico ed economico del non-spreco. ‘SOFFITTE APERTE - IL MERCATINO DEL RIUSO’ di Villa Taticchi, è dove una scarpa usata può essere riempita di terra per piantare nuovi fiori nei nostri giardini. SOFFITTE APERTE Il Mercatino del Riuso di Villa Taticchi sabato 9 Giugno dalle h 11:00 alle ore 20:00 c/o Villa Taticchi Strada Fratticiola, 2, Località Ponte Pattoli, Perugia www.villataticchi.it PRENOTAZIONE ECO-POSTAZIONE MERCATINO info@casasenzatempo.com POSTAZIONI MERCATINO DISPONIBILI FINO AD ESAURIMENTO. TAVOLO E ALLESTIMENTO BANCHETTO SONO A CARICO DEI PARTECIPANTI Ufficio Stampa Comunicazione & Artwork CASA SENZA TEMPO www.casasenzatempo.com info@casasenzatempo.com