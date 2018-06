Social Pool Party

Lo Staff di Model Paradise è pronto per invitarti al PARTY più cool dell’estate!!



Un evento dedicato al mondo della moda dei social dove tutti possono partecipare sfruttando un ambiente unico, una vetrina a cielo aperto in una location veramente speciale



chi sono i protagonisti!?



dalle 12:00 alle 19:00 spazio dedicato a:



Modelle,Hostess,Fotografi,Blogger/Influencer, Negozi, Brand, Parrucchieri..siete tutti ben Accetti!



L’obiettivo?



un format creato per condividere contatti, opinioni e consigli sul mondo della moda, su come migliorare i propri profili social, sul promuovere la propria figura attraverso tutti i partecipanti all’evento.



dalle 19:00 alle 24:00 il party!

Apericena con dj aperto a tutti, sempre e solo con invito!



L’evento sarà aperto fino al raggiungimento di 200 persone con lista all’ingresso



dove? Agriturismo Casale dei Cavalieri



in collaborazione con:

Centro Estetico:

Cattleya Perugia

Cattleya Benessere



personal trainer (Bologna):

Alessia Morese



Nutrizionista:

Eleonora Peducci



Stilista:

Andrea Convertini (Milano)



Agenzia Viaggi: (sognando e viaggiando)

Laura Spadini



Account Manager "I Like Cocktail Catering" (Milano)

Giovanni Obligato



Agenzia di Moda:

BEA Model Agency MNGT



Agenzia Eventi:

Co-Agency



Magazine/Comunità Virtuale:

Buongiorno Principessa



Negozio di Abbigliamento:

Circle



come partecipare?



contattaci per avere tutte le info

cell 3472977022

info@themodelparadise.com

http://www.themodelparadise.com/