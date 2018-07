Sfilata in Spiaggia Miss Reginetta D'Italia con Dj Set e Aperitivo

L'APERITIVO DEL TRASIMENO con Dj Set in spiaggia e il lancio delle Lanterne Cinesi dalla riva del Lago!!! --------INGRESSO LIBERO--------- ☉🎧🎶Musica: OGNI DOMENICA IL DJ SET LO FACCIAMO IN SPIAGGIA!!! 🍛🍾🥂Cena: DALLE ORE 19 GRAND BUFFET €5 con 1 drink 🍷🍸🍹Aperitivo: PRENOTAZIONE TAVOLI (GRATUITO) AL 339 8820350 🎈🎉🎊Divertimento: Area giochi x bambini, CANOE, PEDALÒ E coloratissimi GONFIABILI GIGANTI + LETTINI E OMBRELLONI!!! LINE UP⤵ ▪🎧 DJS: - Locolime - Michi - Tano Ths DJ SET, APERITIVO, I NOSTRI GONFIABILI GIGANTI, PEDALÒ E CANOE, LETTINI E OMBRELLONI!!! Tuoro sul Trasimeno (alle spalle della Discoteca Ciao Ciao) Infoline e prenotazione tavoli: T. 339 8820350 ______________________________________ IN GIURIA ANCHE ANNA TEDESCO di Uomini e Donne Dalle h. 19 le Miss si contenderanno l'ambita fascia valida per proseguire il percorso verso la finale nazionale che si terrà a Cervia dal 4 al 7 settembre 2018. Chi si può iscrivere al Concorso? Si possono iscrivere al Concorso tutte le ragazze di età compresa tra i 14 e i 28 anni e un altezza minima di 160 cm, previa iscrizione GRATUITA tramite il sito www.missreginettaditalia.it (per ulteriori informazioni tel. 339 8820350). Inoltre saranno messi in palio numero 3 GIOIELLI LOVELOOK