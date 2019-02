LA DENUNCIA - "Vi racconto cosa accade tutti i giorni all'interno dell'ex mercato ortofrutticolo"

Pubblichiamo la segnalazione di una residente inviata alle autorità competenti a riguardo dello stato in cui si trova l'ex mercato ortofrutticolo di Perugia, ora ceduto a privati.

A seguito di numerose segnalazioni effettuate agli organi di sicurezza, agli uffici della GESENU e agli uffici del Comune, si rappresenta quanto segue: La situazione di degrado della zona dell’ex mercato ortofrutticolo di Perugia (Via del Mercato/ Via Settevalli/ Via Piccolpasso) versa ormai in condizioni non più accettabili per i residenti, per le attività commerciali e per la numerosa utenza che tutti i giorni insiste nella parte in questione. Ormai da innumerevoli anni la zona non gestita da istituzioni né da privati, è soggetta al degrado, all’incuria, all’abbandono di materiali di varia natura, fino anche alla presenza abusiva di persone che ormai occupano i locali dell’ex mercato e delle costruzioni annesse vicine.

La zona, cuore commerciale della città di Perugia, versa in una situazione di grave degrado del territorio e dell’ambiente, di presunto pericolo e di pregiudizio al decoro e alla vivibilità urbana. Nello specifico si rileva: - Abbandono ripetuto di rifiuti non differenziati e presuntivamente pericolosi; - Strutture obsolete e fatiscenti con coperture in eternit senza conoscere se sia stato predisposto un piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’AMIANTO; - Occupazione abusiva di parte di vecchi edifici: nella tarda serata del giorno 10 dicembre 2018 la sottoscritta ha interessato le forze dell’ordine, come tra l’altro più volte accaduto, richiedendo un intervento di perlustrazione urgente nella zona, per situazioni di fumo e fuochi alimentati da chi occupa abusivamente gli immobili, quanto mai allarmanti.

Intervento tempestivamente eseguito dai carabinieri, ma l’indomani l’edificio risultava nuovamente occupato; - Reti e cancelli di delimitazione della Proprietà ormai divelte; - Comportamenti come lo spaccio e soprattutto la prostituzione di strada, che nella zona in questione, offendono la pubblica decenza e rendono difficoltoso e/o pericoloso l’accesso alla strada per i residenti; - La via del Mercato - strada senza uscita non segnalata - è di accesso alle case e alle attività commerciali senza alcuna segnaletica stradale che viene percorsa anche quotidianamente da enormi camion, bilici e altri mezzi pesanti, che si trovano nella via con ovvie difficoltà di manovra a svantaggio del manto stradale e delle costruzioni private esistenti; -

In data 2 gennaio 2019 nell’incrocio tra via del Mercato e via Settevalli è stato necessario l’intervento di due camion dei vigili del fuoco per la potatura forzata di alberi secchi e grandi arbusti incolti cresciuti all’interno della zona in questione, che si erano abbattuti sulla strada principale di via Settevalli a seguito di forte vento nella giornata. - Si segnala infine, che a conferma di quanto sopra dichiarato, può essere prodotta una documentazione fotografica di tutto rilievo. Concludo chiedendo l’intervento del Sindaco, legittamato con poteri di ordinanza ai sensi del DL 20/02/2017 n. 14 convertito in legge 18/04/2018 n. 48, a far sì che la Proprietà della zona dell’ex mercato ortofrutticolo, ripristini quanto prima situazioni di decoro urbano, che non favoriscano l’insorgere di fenomeni criminosi a danno della comunità locale, che non determinino lo scadimento della qualità della vita urbana così da prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano la salute e l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. L’ulteriore inerzia delle Autorità interessate e il permanere dello stato di abbandono e incuria, saranno considerati come condotte omissive e saranno, di conseguenza, segnalate all’Autorità giudiziaria.