LA SEGNALAZIONE Scuola Elementare di Colle Umberto: "Nella sede provvisoria piove nelle aule"

Riceviamo e pubblichiamo la denuncia legittima di un genitori preoccupato per la situazione in cui versa la scuola "precaria" del figlio.

Sono un genitore di un bambino che frequenta la seconda classe elementare nel plesso scolastico di Colle Umberto. I bambini sono stati da qualche mese nella sede provvisoria che appartiene all'associazione Monti del Tezio, poiché l'edificio adibito a scuola elementare è stato chiuso per lavori di ristrutturazione mai iniziati.

Ieri pomeriggio, nella zona, si è verificato un'evento meteorologico eccezionale nel momento in cui nella sede provvisoria si stava svolgendo una riunione dei rappresentanti di classe. Improvvisamente l'acqua ha cominciato ad infiltrarsi copiosamente dal tetto all'interno delle aule e la fortuna ha voluto che c'erano i rappresentanti che hanno cercato di tamponare la situazione coprendo con dei teli i banchi, salvando il materiale didattico, cercando di asciugare il più possibile, ma comunque l'acqua era arrivata fino ai polpacci; l'impianto di illuminazione si è riempito completamente di acqua.

Se ci fossero stati i bambini sarebbe stato un disastro e se non ci fosse stato nessuno si sarebbe perso irrimediabilmente tutto il materiale didattico, compresi i libri dei bambini. Questa mattina i bimbi sono stati trasferiti presso l'edificio adibito a scuola media inferiore del plesso scolastico. L'edificio adibito a scuola elementare è chiuso e non si sa quando e se partiranno i lavori di ristrutturazione previsti. Come è possibile che prima di trasferire i bimbi nella struttura provvisoria, non è stata verificata l'effettiva idoneità della struttura? Stamani è previsto anche un sopralluogo dei tecnici comunale per verificare l'entità dei danni.