LA SEGNALAZIONE San Sisto, rifiuti abbandonanti da settimane sull'area di sosta

Buongiorno, vi segnalo che da settimane sono presenti abbondantii rifiuti inorganici accanto ai cassonetti in via Antimo Liberati 26-58 a San Sisto (vedi foto allegata). Si evidenzia che gli stessi persistono su suolo pubblico e ingombrano l'area riservata a parcheggio libero pubblico, oltre che rappresentare un chiaro segno di incuranza e degrado ambientale. Ho chiesto via e-mail alla GeSeNu e GestUmbria di intervenire tempestivamente per rimuovere e pulire il piano stradale sgombrandolo e raccogliendo anche i detriti formatisi. Quello che un cittadino si chiede è "Ma ci sarà stato qualche addetto alla nettezza Urbana che preleva il materiale dai cassonetti che avrà avvertito chi di competenza ??????".....questo non è dato a capire.....ma è facile da intuire.