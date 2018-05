Salone del Libro 2018 - Youcanprint e Andrea Bindella

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

La piattaforma di self-publishing, leader in Italia, YOUCANPRINT.IT parteciperà al Salone del Libro di Torino 2018. Con uno stand di 50 mq - Padiglione 1 stand D72 - esclusivamente progettato e allestito, quest'anno ha deciso di portare circa 300 autori rappresentati dalle loro pubblicazioni. Sarà possibile sfogliare oltre 2000 copie e acquistarle con uno sconto, incontrare gli autori dei romanzi esposti e i fondatori della piattaforma e tanto altro. Lo scrittore Andrea Bindella sarà presente con il suo ultimo romanzo fantascientifico "Terra 2486" il primo volume del Ciclo dei Creatori. «Sono felicissimo di partecipare a questo evento - ha sottolineato Andrea - è straordinario poter far parte di un avvenimento così importante. Ringrazio YouCanPrint per l'opportunità che mi ha dato». Nel libro "Terra 2486" gli umani hanno colonizzato vari pianeti e su uno di questi - Adras per la precisione - accade qualcosa di strano. Gli abitanti vengono sterminati e le prime indagini sui responsabili sembrano portare ad una civiltà di robot senzienti che prospera a pochi anni luce di distanza. Al generale Russel viene affidato l’incarico più gravoso della sua carriera: formare e addestrare una squadra d’assalto per affrontare i colpevoli e porre fine alla loro esistenza. Durante il viaggio e poi sulla colonia avverranno dei fatti un po' strani che porteranno il protagonista a prendere decisioni inaspettate. Battaglie, tradimenti, incubi e colpi di scena si alterneranno prima dello scontro finale, attraverso una storia dai risvolti inaspettati. Andrea Bindella è nato a Perugia il 14 maggio 1979, vive ad Assisi e lavora come libero professionista. Nel tempo libero ama leggere fumetti e romanzi, ascoltare musica rock, pop e jazz, guardare film e serie televisive e cucinare. Nell'estate del 2017 pubblica il suo primo libro - "Un nuovo nemico" - un thriller/fantasy che riscuote subito un successo inaspettato per un romanzo d'esordio. A novembre dello stesso anno decide di pubblicare "Terra 2486", ambientato in un futuro non troppo lontano in cui l'incubo di un attacco alieno sembra minacciare l'umanità. Link per info e approfondimenti: https://andreabindella.com/news/