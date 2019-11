Perugia, l'appello: "Baloo si è smarrito, aiutateci a ritrovarlo"

"Aiutateci a ritrovare il nostro cane", questo è l'appello dei proprietari di un giovane terranova maschio che ieri mattina si è smarrito a Olmo. Il cane, spiegano, è uscito da una abitazione in Via Olmo Valle e non conoscendo la zona si è perso. "L'unica segnalazione di un avvistamento - spiegano - c'è stata nella mattinata di ieri quando alcune persone, percorrendo la strada che sale sul Colle della Trinità potrebbero averlo visto in zona via del Lago/via della Rosa. Con questo messaggio chiediamo la collaborazione di tutti, in questi casi ogni segnalazione è importante".

Il cane seppur di buon carattere è molto diffidente e sicuramente disorientato, se lo vede non lo rincorrete ma contattare i proprietari ai seguenti numeri: 331 211 4500 - 339 264 4446, e se potete attendete fino al loro arrivo.