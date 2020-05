FOTO NOTIZIA La protesta dopo gli assembramenti: "Due pesi, due Misure"

Una protesta con tanto di striscione rivolta al comune di Perugia dopo l'ordinanza anti-assembramenti per via dei fatti avvenuti lo scorso venerdì in centro storico. Alcuni giovani hanno voluto sottolinerare la presunta incoerenza dell'amministrazione comunale che avrebbe tollerato la folla per le Frecce Tricolori dopo aver puntato il dito sulla movida.