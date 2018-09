Prospettiva Rosea, la salute delle donne a Palazzo dei Priori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Giovedì 29 settembre a partire dalle ore 21, il dr. Mauro Mario Mariani, volto noto delle trasmissioni tv Linea Bianca e Buongiorno Benessere, parlerà al pubblico femminile di come restare in salute, raggiungere l'equilibrio e mantenerlo. Consigli e curiosità su dieta, livelli ormonali, stress psicofisico. In un atto unico ricco di contenuti e mai scontato, il "mangiologo" di Rai 1, come lui stesso ama definirsi, sfatera' falsi miti e convinzioni su cosa voglia dire "star bene". Un omaggio dedicato da Named, azienda di integratori naturali, a tutte le donne, per festeggiare 30 anni di successi. www.named.it/prospettivarosea