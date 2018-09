Proiezione gratuita del docufilm:

“La mia casa e i miei coinquilini. Il lungo viaggio di Joyce Lussu”

di Marcella Piccinini



Venerdì 28 Settembre alle ore 21.30, presso il Nuovo Cinema Méliès, in Via della Viola, 1 - Perugia (Pg) - L’Associazione Mare Dentro, in collaborazione con il Centro Studi Joyce Lussu, è lieta di presentare la splendida figura di Joyce Lussu, una donna rivoluzionaria.



Partigiana medaglia d’argento al valore militare e capitano nelle brigate Giustizia e Libertà; moglie dello scrittore e politico italiano Emilio Lussu; traduttrice di poesie degli autori più vari, tra i quali spicca il noto poeta turco Nazim Hikmet; scrittrice e poetessa essa stessa; attivista per i diritti delle donne, di cui difendeva al contempo sia le pari opportunità sia le specificità dell’identità femminile; molto, molto altro ancora.



Venite a scoprirla con noi, attraverso una breve presentazione della sua figura e la proiezione del docufilm di Marcella Piccinini: “La mia casa e i miei coinquilini. Il lungo viaggio di Joyce Lussu.”



INGRESSO GRATUITO



L’Associazione di Promozione Sociale e Culturale Mare Dentro è una realtà operativa sul territorio umbro - ma non solo - da Novembre 2017 che si occupa di promuovere la cultura in tutte le sue forme, tenendo ben a mente i valori umani di libertà ed uguaglianza, anche e soprattutto nelle diversità che ci caratterizzano, definendo per ognuno la propria personale identità.

Presentazioni di libri, proiezioni di film, gruppi di studio e ricerca, incontri nelle scuole e nelle associazioni e tanto dibattito sono le nostre silenziose armi rivoluzionarie per inserisci nella dialettica sociale odierna e ravvivarla con quel pizzico di vitalità e fantasia imprescindibile per la trasformazione della nostra realtà.



Contatti:

Pagina Facebook: Mare Dentro - Associazione di Promozione Sociale e Culturale

Instagram: associazionemaredentro

E-mail: associazionemaredentro@gmail.com