Gli alberi abbattuti e sassi volanti. La denuncia e le foto di un lettore: "Non adottate le giuste precauzioni"

In riferimento all'articolo https://www.perugiatoday.it/attualita/alberi-pericolosi-rimossi-in-via-d-andreottto.html del 29/10/2019 volevo evidenziare che nello svolgersi dell'attività di bonifica da parte de proprietario del terreno, come riportato nell'articolo, non sono state adottate le dovute precauzioni durante l'utilizzo dei macchinari visto che da uno di questi usato per lo sfalcio è stata scagliata a forte velocità una pietra sulla tapparella della finestra dell'edificio dall'altra parte della strada rompendola. Seppur accaduto accidentalmente, è proprio il caso di dire che è andata bene poiché se il sasso avesse colpito un passante o uno studente intento ad andare a scuola le conseguenze sarebbero potuto essere ben più tragiche. Mi auguro che, chi di competenza, possa riuscire a controllare meglio i privati per permettergli o meno attività così pericolose delle quali poi non vogliono assumersi le proprie responsabilità.