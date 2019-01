Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

( Perugia) Dopo il successo della prima edizione del Presepe vivente - rievocazione storica per la celebrazione del Santo Natale - realizzata nell'area del giardino degli Olivi della parrocchia di S. Maria Assunta di Casaglia - ( frazione di Perugia ) , si sono chiusi i battenti anche della seconda edizione della rievocazione storica che è stata ampliata nelle sue scenografie. Dopo le prime due sfilate del 24 e 26 dicembre, domenica 6 gennaio si è tenuta la rappresentazione dell'arrivo dei tre Re Magi, Gaspare, Melchiorre, Baldassarre , con il loro ingresso alla capanna del Bambin Gesù. A chiudere l'edizione 2019 è intervenuto il sindaco Andrea Romizi che ha visitato il percorso organizzato con capanne in legno animate dalla presenza di decine di comparse ( adulti e bambini ) che hanno dato vita alle numerose scene "arte e mestieri " quali il fruttivendolo, il fornaio, il fabbro, l'osteria, il falegname, lavorazione della lana, lavandaie, il caciottaro , il canestraio, il pastore con pecore e galline, il carbonaio e, tra le tante , non poteva mancare all'ingresso la scena del censimento. Questa iniziativa religiosa è stata ideata e organizzata dall' ASD Casaglia con la collaborazione del parroco Don Calogero Di Leo, del Consiglio Pastorale Parrocchiale, del Centro Socio Culturale e dell'Associazione Combattenti e Reduci. Da segnalare che tutto il paese si è unito al fine di rendere fattibile questa iniziativa e per la realizzazione dell'ambientazione, curata anche nei minimi dettagli, è stato recuperato l'antico uliveto della parrocchia .