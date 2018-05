“Le tre verità”, un duplice omicidio e la presa del potere dei nazisti

L’Associazione Gylania presenta a Perugia (venerdì 25 maggio alle ore 17.30 presso la Sala Fiume di Palazzo Donini) il romanzo giallo “Le tre verità” di Antonio Luna: le indagini su un duplice omicidio si sviluppano durante la crudele presa del potere del regime nazista.

Venerdì 25 maggio, alle ore 17.30, presso la Sala Fiume di Palazzo Donini, appuntamento letterario con la storia e il mistero. L'associazione Gylania presenterà il romanzo “Le tre verità” (Robin Edizioni, 2018) dell’umbro Antonio Luna.L’autore, già vice Sindaco di Spello, dal 2004 al 2014, è l’attuale Presidente regionale dei “Borghi più belli d’Italia”.

Con lui interverranno la Presidente dell’Associazione, Stefania Fiorucci, Valerio Marinelli e Brunello Castellani.

Nel giallo, a carattere storico-psicologico, si indaga su un duplice omicidio, avvenuto nel 1934 e insabbiato dal ministro Goebbels, perché ritenuto pericoloso per il regime nazista. Il mistero verrà risolto molti anni dopo, quando l’inesorabile scorrere del tempo consentirà di alzare il velo sul “bisogno di amnesia di un popolo sofferto”.

L’Associazione ha voluto presentare il libro per approfondire il concetto di “Gleichschaltung”, il termine tedesco con cui si esprime la prassi totalitaria di allineamento o messa in riga della popolazione agli indirizzi politici di un governo. Nel romanzo si raccontano le violenze sui “non allineati”, la manipolazione della verità (come nel caso dell’incendio del Reichstag), le tecniche “emozionali” di indottrinamento della popolazione, applicate subito dopo la presa del potere di Adolf Hitler nel 1933.

I cittadini che rifiutarono di “mettersi in riga” furono crudelmente avversati o soppressi. Uno degli episodi più terribili fu la “Settimana di Sangue” di Kopenick. In questo sobborgo di Berlino, tra il 21 e il 26 giugno del 1933, i membri delle SA, nucleo paramilitare fedele al partito, entrarono con la forza nelle case di 500 famiglie, per trascinar via gli antinazisti. Molti di loro non rividero più i loro cari.

Nell’ambito della presentazione, alla luce della storia e della cronaca internazionale, ci si confronterà sul rapporto tra comunità e potere, sugli “allineamenti” del passato e del presente, sullo spirito critico che ogni società organizzata deve sviluppare quale anticorpo alla forza seduttrice del potere.

