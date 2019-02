LA SEGNALAZIONE "Grazie a Perugiatoday.it... il marciapiede ritorna libero e transitabile"

INCREDIBILE ! Sarà stato lo straordinario effetto acceleratore di Perugia Today, sarà stato un colpo di effiicenza di Gesenu e Comune di Perugia, sta di fatto che a pochi giorni dalla pubblicazione su Perugia Today della segnalazione della presenza ingombrante di una campana per la raccolta del vetro nel bel mezzo di un marciapiedi a Madonna Alta, via V.E. Orlando, ieri la campana è stata rimossa e posta in pozizione senz'altro più adeguata. A Perugia Today, Gesenu, Comune di Perugia il caloroso grazie della cirradinanza beneficiata dall'intervento.