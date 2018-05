Il giornale dei cittadini - La denuncia degli utenti: "Piove dentro agli autobus di Perugia"

Molto frequentemente capita di usare il pullman da studenti e lavoratori e trovare pulman dove piove dentro. E inaccettabile pagare un biglietto o un abbonamento per un servizio che non viene offerto come si deve. E impensabile salire nel pulman e ad ogni buca avere il timore che si stacchi il vetro. Spesso oltre che piovere dentro , ci sono campanelli rotti con cavi elettrici penzolanti o la parte superiore o le finestre appese ad un filo. Noi non paghiamo per rischiare tutti i giorni dentro il pulman di scivolare, di farci male e di ammalarci .