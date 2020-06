LA SEGNALAZIONE - Ferro di Cavallo, via Firenze: "Basta convivere con il rumore: valori superati notte e giorno"

La strada in questione presenta molti fonti di rischio per i residenti. Le autovetture, nonché mezzi pesanti, transitano a velocità molto sostenuta, il manto stradale risulta molto fatiscente, ed i marciapiedi sono di una larghezza appena sufficiente per il transito pedonale. Tutto questo produce un forte inquinamento acustico, che potrebbe compromettere la salubrità e lo stile di vita di tutti noi, soprattutto nelle ore notturne.

A conferma di ciò, io stesso nel mese di settembre 2019, contattai l’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) la quale in maniera del tutto gratuita, eseguì un monitoraggio acustico posizionando un fonometro per circa 10 giorni sul balcone fronte strada della mia abitazione. I risultati prodotti, mi diedero ragione: i limiti acustici di questa zona a causa dell’intenso traffico veicolare, vennero ampiamente superati, sia nelle ore notturne che diurne. Grazie.