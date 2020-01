LA SEGNALAZIONE "È inammissibile tutto questo tempo di attesa al Pronto Soccorso di Perugia"

È inammissibile che una persona entrata nel Pronto Soccorso della Ospedale San Maria della Misericordia alle ore 10.25 di questa mattina in codice verde sia ancora in attesa di terminare gli accertamenti nemmeno dove lavoro io (ospedale veterinario) accadano certe cose è una vergogna indegna anche per il Burundi o la Somalia mi auguro che la nuova presidenza della regione metta rimedio ad una situazione ormai non più gestibile e sopratutto nn più sostenibile dai cittadini tassati e tartassati ogni oltre limite .