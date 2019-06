Perugia Fitness Festival al Percorso Verde

Dopo un mese di maggio pieno di pioggia finalmente è tornato il sole e il tanto atteso evento….

RITORNA IL PERUGIA FITNESS FESTIVAL il tutto è arricchito di nuovi contenuti molto interessanti che rendono la giornata ancora più calda ed entusiasmante per tutti gli sportivi di ogni genere

una 2º edizione, molto sentita da tutto il territorio dove si è abbattuto ogni limite al lavoro di squadra alla sinergia fra le realtà del territorio unendo anche eventi di portata nazionale. Perugia Fitness Festival è unione e condivisione, un contenitore di esperienze e pratica per conoscere e promuovere lo sport.

Patrocinato dal CONI, dallo Csen, dall’Assemblea Legislativa della Regione Umbria e dal Comune di Perugia, è un evento che punta a promuovere lo sport a 360 gradi, attraverso esibizioni, lezioni aperte e seminari, tutti ad ingresso gratuito.

L’organizzazione logistica, tecnica e artistica dell’evento è stata affidata a Luca Moscatelli e a Romina Patrignani, che insieme a CSEN hanno coinvolto più di 45 associazioni e circa 60 tecnici, creando un programma con più di 70 lezioni distribuite in 6 aree.

Oltre a questo, i partecipanti potranno trovare show e spettacoli, area kids con giochi, e intrattenimento, una zona benessere con massaggi, la possibilità di sfidarsi a quiddtch, a Basket oppure tiro con l’arco, freccette, conoscere la subacquea, l’equitazione con prove e spettacoli sono solo alcune delle novità di questo anno. Il tutto si svolgerà in aree attrezzate, dove troverai tanta energia e professionalità ad accogliere ogni appassionato del movimento, ma anche tutti i neofiti che vorranno mettersi in gioco. E quest’anno per i più piccoli e per tutti coloro che vogliono riempirsi di colore e scatenarsi ci sarà ad aspettarvi l’evento "Holi Color Music".

La Pausa pranzo? Pic Nic sul prato oppure punto ristoro presso il bar del bocciodromo

Perugia Fitness Festival è SPORT PER TUTTI, PREVENZIONE e SOLIDARIETÀ: presente al Perugia Fitness Festival con un suo stand, l'ASSOCIAZIONE ACTIONAID di Perugia, da anni combattono la fame nel mondo e propongono l'adozione a distanza, oltre condurre politiche per la sana alimentazione e promuovendo il prodotto a km 0 come riferimento culturale.

Siamo lieti di comunicare:

la presenza della PERUGIA VOLLEY FEMMINILE, con la presenza di diverse giocatrici che durante la giornata ci faranno visita e saranno presenti con un loro stand per fare 2 scambi. Ricordiamo che la BARTOCCINI VOLLEY E' APPENA STATA PROMOSSA NELLA SERIE A1 DI VOLLEY FEMMINILE.

Ecco gli eventi che si svolgeranno in collaborazione con Perugia Fitness Festival:

JLB PETROLIO ed è parte del JLB TOUR, circuito di tornei di basket 3x3 di rilevanza nazionale organizzato da PASSIONE BASKET USA, associazione culturale che domenica nell’ara adiacente al Festival disputeranno il torneo maschile, femminile, il torneo di baskin (atleti disabili), il torneo giovanile. Con loro ci saranno tre eventi di condivisione:

1) Gara tiro libero

Un canestro a disposizione del pubblico per fare record di tiri liberi. Il migliore a fine giornata vince un premio offerto da JLB

2) Gara del tiro da tre punti

Gara del tiro da tre punti aperta a tutti. Il ricavato andrà devoluto in beneficienza a Slums Dunk, Onlus milanese che opera nelle aree degradate dell'Africa 1 € sarà devoluto in beneficenza

3) Torneo 3x3 femminile

Torneo femminile di basket 3 contro 3 con in palio due pass per le Finals di Riccione e premi esclusivi. In regalo, la t-shirt ufficiale del JLB Tour



WalkZone® tantissimi partecipanti già prenotati che transiteranno facendo prima un riscaldamento e poi la fase finale presso la nostra area per poi rimanere.



Street Workout® atre tante persone che dopo aver colorato le vie di perugia ammirando il nostro patrimonio culturale si uniranno a noi nel primissimo pomeriggio.

Due eventi antagonisti ma la condivisione sportiva è il VALORE del Perugia Fitness Festival

e tantissimi altri contenuti volti al benessere della persona con massaggi, valutazioni del benessere e con noi anche MADI SPORT dott. Ceravolo

Per gli amanti del fitness e della vita all'aria aperta l’appuntamento è domenica 9 giugno a Perugia, dalle 9 alle 20, al Percorso Verde "Leonardo Cenci" di Pian di Massiano, per la seconda edizione del Perugia Fitness Festival: una occasione di sinergia tra tutte le associazioni, una giornata di divertimento, ma anche di cultura sportiva, all'insegna del vivere sano sotto ogni sua angolazione.

L’evento è patrocinato da Generali italia Ag. di Perugia, Uniero e Expandia srl aziende che supportano lo sport e a cui và il nostro più sentito ringraziamento.

INGRESSO GRATUITO DALLE 9.00 ALLE 20.00,

PERCORSO VERDE "LEONARDO CENCI" di Pian di Massiano (area adiacente alla Bocciofila)

Gallery