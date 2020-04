Il pellegrinaggio Milano-Assisi ai tempi del virus: tappe da 20 chilometri, zaino in spalla, ma sul sul tapis roulant

Buongiorno mi chiamo Francesco Bollani, ho 55 anni e in questo momento così particolare ho deciso che avrei compiuto un pellegrinaggio ad Assisi partendo da casa mia (San Colombano al Lambro prov di Milano). Io abito a pochi chilometri dalla "zona rossa" di Codogno ed è stata una decisione un po' particolare, ma mi è sembrata una cosa che "mi chiamava" e da fare dedicandola a tutte quelle stupende persone che stanno lavorando per noi negli ospedali, sulle strade, nei negozi. Così mi sono organizzato e con un programma GPS ho tracciato 19 tappe di 20/25 km ognuna, per un totale di 430 km, che mi avrebbero portato la mattina della Santa Pasqua alla tomba del Santo, solo che non avrei camminato sulle strade, ma sul tapis roulant, anche se con lo zaino pieno e per cinque ore al giorno.